Fragmenty rakiety Oresznik

Innym interesującym znalezionym fragmentem według ekspertów jest tylna sekcja głowicy MRIV, czyli taka, która może pomieścić kilka niezależnie celujących ładunków bojowych. Elementy sugerują, że rakieta Oriesznik może mieć możliwość przenoszenia wielu ładunków naraz, co czyni ją jeszcze bardziej niebezpieczną. Ukrainskie media informowały, że na nagraniach z ataku widać było sześć wystrzelonych potencjalnych ładunków, co tylko potwierdza przypuszczenia badaczy.

Nowa broń Rosji w rękach Ukraińców

To pierwsze zdjęcia rakiety Oriesznik, które trafiły do mediów. Choć nie wszystkie fragmenty zostały dokładnie zbadane przez ukraińskie służby, to same zdjęcia stanowią istotny dowód na to, że Rosja rozwija nową broń, która może zmienić sytuację na froncie. Oriesznik uznawany jest za tajemniczy pocisk, który może przenosić ładunki konwencjonalne i nuklearne.