Nowy serial twórcy "Peaky Blinders" właśnie trafił do sieci! Już sam zwiastun wygląda... intensywnie

Tęsknicie za klimatem "Peaky Blinders"? W streamingu zadebiutował nowy serial twórcy hitu z Cillianem Murphym – "Tysiąc ciosów". To brutalna podróż do XIX-wiecznego Londynu, gdzie gangsterskie porachunki splatają się z bokserskimi pojedynkami. Jeśli lubicie intrygi, walkę o wpływy i surowy świat ulicznych starć, ten tytuł to coś dla was.