Ten fiński serial kryminalny trzyma w napięciu

Skandynawskie seriale kryminalne od lat cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Mroczny klimat, intrygujące zagadki i wyraziste postaci to ich znak rozpoznawczy. Choć na myśl o nordyckich thrillerach zwykle przychodzą nam do głowy tytuły ze Szwecji i Danii, to warto pamiętać, że Finlandia również dostarcza widzom świetne produkcje w tym gatunku.

Co prawda kraj ten nie jest częścią Skandynawii w sensie geograficznym – do tego regionu zalicza się Szwecję, Norwegię i Danię – ale jest częścią szerszego obszaru nordyckiego, do którego należą także Islandia i Wyspy Owcze. W kontekście literatury i filmów termin "skandynawski kryminał" (nordic noir) obejmuje jednak twórczość z całej Północy, więc fińskie i islandzkie produkcje często wpisuje się w ten nurt.

O czym jest "Karppi"? To serial kryminalny z Finlandii

Jednym z najlepszych przykładów fińskiego kryminału w tym stylu jest serial "Karppi" (angielski tytuł to "Deadwind"), który zadebiutował w 2018 roku.

Serial opowiada historię detektyw Sofii Karppi (Pihla Viitala), matki dwójki dzieci, która po śmierci męża wraca do pracy w policji i od razu zostaje rzucona na głęboką wodę. Wraz z nowym partnerem, Sakarim Nurmim (Lauri Tilkanen), bada sprawę tajemniczego morderstwa młodej kobiety, której ciało znaleziono na placu budowy w Helsinkach. To jednak dopiero początek sieci intryg, które prowadzą bohaterów do mrocznych tajemnic biznesowych i politycznych.

"Karppi" to przykład idealnie skrojonego skandynawskiego kryminału – pełnego napięcia i mrocznej atmosfery, realistycznego i świetnie sfotografowanego. Helsinki są tu przedstawione jako miasto surowe i chłodne, co doskonale współgra z atmosferą serialu. Twórcy świetnie budują napięcie, umiejętnie przeplatając osobiste dramaty bohaterów z wielopoziomową kryminalną intrygą.

Gdzie obejrzeć "Karppi"?

Choć pierwsze dwa sezony "Karppi" trzymały wysoki poziom i dostarczały widzom emocji rodem z najlepszych nordyckich thrillerów, trzeci sezon spotkał się z bardziej mieszanymi opiniami. Krytykowano go za wolniejsze tempo, mniej angażującą zagadkę i nieco chaotyczne rozwiązania fabularne.

