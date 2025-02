Ks. Rafał K. od 2015 pełnił funkcję wikarego w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy . Jak informuje "Express Bydgoski" , w 2019 roku do delegata biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w bydgoskiej Kurii Diecezjalnej zaczęły napływać zgłoszenia od osób pokrzywdzonych. Wówczas Kościół zawiadomił prokuraturę.

W pierwszym procesie w 2022 roku ksiądz – oskarżony o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także doprowadzenie do intymnej czynności – otrzymał karę trzech lat pozbawienia wolności (oraz wypłatę odszkodowania po 10 tys. zł dla każdej ofiary), jednak jego obrona złożyła apelację.

W maju ubiegłego roku sąd skazał go na 10,5 roku więzienia, ale adwokaci Rafała K. znowu odwołali się od wyroku. Teraz w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy zakończył się kolejny proces księdza Rafała K. Ogłoszenie wyroku, już trzecie w tej sprawie, zaplanowano na marzec.

Skandal w Bydgoszczy. Ksiądz Rafał K. mierzył członki mężczyznom i chłopcom w ramach "badania"

Jak informuje "Express Bydgoski", ksiądz Rafał K. miał "wyławiać" ofiary podczas spowiedzi. Kiedy chłopiec lub mężczyzna spowiadał się z "nieczystych czynów", duchowny zapraszał go do siebie na, jak to przedstawiał, "terapię".