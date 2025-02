Trwa walka o Europejskie Drzewo Roku. W grze są polski buk i hiszpańska sosna. Fot. Marcin Kopij / materiały organizatora

Głosować w plebiscycie na Europejskie Drzewo Roku można jeszcze tylko kilka godzin na tej stronie (24 lutego do godziny 16). Wśród 15 finalistów jest dolnośląski buk znany też jako Serce Wzgórz Dalkowskich. Przypomnijmy, że dotąd polskie drzewa wygrywały już plebiscyt.

Reprezentant Polski to 300-letni buk pospolity odmiany purpurowej. Drzewo ma 30 metrów wysokości. Odbywają się pod nim koncerty, spotkania literackie. Ludzie wierzą, że spełnia życzenia. Aby tak się stało, wystarczy włożyć do dziupli łupinkę bukową. Buk rośnie w zabytkowym parku przy XVI-wiecznym pałacu w Dalkowie w gminie Gaworzyce w województwie dolnośląskim.

"Turyści wymyślają życzenia i wrzucają orzeszki ziemne do dziupli, wierząc, że drzewo spełnia marzenia" – można przeczytać na stronie organizatora konkursu.

Warto dodać, że w 2024 roku buk wygrał w plebiscycie na polskie Drzewo Roku. Dostał wtedy 10,5 tysięcy głosów internautów.

O tytuł Europejskiego Drzewa Roku rywalizuje 15 niezwykłych okazów z całej Europy. Największym rywalem polskiego drzewa jest hiszpańska sosna pinia z Abengibre.

Kandydatem do zwycięstwa jest też posadzony w 1785 roku miłorząb z Holandii. Z kolei kandydatem Czechów jest 700-letni dąb. Inne dęby uczestniczące w konkursie pochodzą ze Szkocji czy Łotwy – pochodzące z Mēri drzewo ma największą koronę w krajach bałtyckich. Jej powierzchnia sięga 1000 metrów kwadratowych.

Polsko-hiszpańska bitwa o Drzewo Roku

Bitwa w komentarzach wybuchła pomiędzy fanami polskiego i hiszpańskiego drzewa. W Polsce potyczka zaczęła budzić emocje, gdy link do plebiscytu pojawił się na popularnym profilu na Instagramie "Make Life Harder".

Polacy mobilizowali się hasłami "Polska Husaria z MLH" i "Buk, honor, ojczyzna". Hiszpanie odpowiedzieli podobną mobilizacją. Wskazywali, że plebiscyt jest podobny do Eurowizji i tak zachęcali do głosowania na sosnę.

Wyśmiewali wygląd polskiego buku. Porównywali go do tanich produktów z AliExpress. Zaczęły się pojawiać oskarżenia w kierunku Polaków, iż rzekomo używają sztucznej inteligencji i filtrów dla podrasowania zdjęcia konkursowego. Polacy odpowiadali patriotycznymi wierszami, które broniły honoru naszego buku:

