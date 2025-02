Archiwalne zdjęcie Krzysztofa Ibisza. Tak wyglądał kiedyś

Ibisz długo nie był związany z polityką. Jak wiadomo, swoje miejsce odnalazł przed kamerą. Zaczynał w TVP , gdzie można go było zobaczyć w produkcjach, takich jak: "5-10-15" i "Czar par". Na trzy lata przeniósł się do TVN , gdzie także był prezenterem. W końcu trafił do Polsatu i został tam czołową postacią.

Ibisz świętuje 60. urodziny

Tymczasem Ibisz ma specjalną okazję do świętowania. Słynny prezenter właśnie dołączył do grona 60-latków. Z tej okazji fani i przedstawiciele Polsatu ślą mu życzenia. "Dzisiaj urodziny obchodzi najmłodszy prezenter Telewizji Polsat. Krzysztofie, z tej okazji życzymy Ci niekończącej się pasji do tego, co robisz! Niech moc będzie z Tobą – sto lat i jeszcze dłużej" – czytamy w najnowszym poście stacji.