Faworki z airfryera – kruche, a mniej tłuste

250 g mąki pszennej, 2 jajka, 40 g masła (może być zimne, pokrojone na kawałki), 2 łyżki cukru pudru, 2 łyżki śmietany 30 proc., 1 łyżka spirytusu lub octu (dzięki temu faworki będą bardziej kruche), szczypta soli, cukier puder do posypania.

Nagrzewamy airfryer do 180°C na około 3-5 minut. W międzyczasie smarujemy koszyk airfryera odrobiną oleju lub spryskujemy go olejem w sprayu, aby faworki się nie przykleiły.

Faworki wkładamy do koszyka airfryera, pamiętając, by nie przeładować go zbyt dużą ilością ciastek, ponieważ muszą one mieć miejsce, by równomiernie się upiekły. Faworki pieczemy przez około 5-7 minut w temperaturze 180°C, aż staną się złociste i chrupiące. Warto po kilku minutach je przewrócić, by równomiernie się zarumieniły.