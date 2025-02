Wyjątkowa historia piosenki "Chciałem być"

Od śmierci Krzysztofa Krawczyka 5 kwietnia miną cztery lata. Bez wątpienia był on królem polskiej muzyki rozrywkowej. Na jego utworach wychowało się kilka pokoleń Polaków. "Parostatek", "Rysunek na szkle", "To, co dał nam świat", "Bo jesteś ty", "Tylko ty, tylko ja", "Mój przyjacielu", "Trudno tak", "Chciałem być" – to tylko kilka piosenek, które znalazły się w repertuarze wokalisty.