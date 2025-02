Pitbull przyjedzie do Polski, a fani są wniebowzięci Fot. Rex Features/East News

Pitbull ogłosił w piątek powrót do Europy z trasą "Party After Dark Tour" i 23 czerwca przyjedzie do Polski. Wystąpi na TAURON Arenie Kraków i jako support będzie towarzyszył mu Shaggy, ikona reggae i dancehallu z Jamajki, autor takich hitów, jak "Bombastic", "Angel" i "Hot Shot". Regularna sprzedaż biletów rusza w piątek 28 lutego.

Pitbull w Polsce, a fani oszaleli. Zwrócił się specjalnie do nich

To będzie pierwszy koncert Pitbulla w Polsce od 13 lat, więc entuzjazm nad Wisłą jest ogromny. Autor tanecznych przebojów jest w naszym kraju uwielbiany, a jego fani od lat proszą go, żeby znowu nas odwiedził. Inicjowali kampanie i akcje, pisali też do Pitbulla w komentarzach na jego Instagramie.

Teraz Amerykanin zwrócił się więc bezpośrednio do Polaków. "Polsko! Od kilku już lat widzę wasze komentarze 'Come to Poland'... teraz pokażcie się i spędźmy najlepszy czas naszego życia "– napisał na TikToku pod filmem z fragmentami ze swoich koncertów, w którym pojawiły się też prośby polskich fanów.

Polacy są przeszczęśliwi, a w komentarzach w sieci nie brakuje szalonej radości (i pieszczotliwego nazywania Pitbulla "królem złotym").

"Królu złoty, dziękujemy!", "Królu złoty, będziemy walczyć o bilety", "On nas naprawdę zauważył", "Księciuniu najjaśniejszy cała Polska dziękuję, od jutra bitwa o bilety", "Ty musisz do każdego miasta w Polsce przyjechać, sam Kraków nie wystarczy", "Najszczęśliwszy dzień w moim życiu", "Polska się doczekała Mr Worldwide", "Król świata wstąpi na naszą ziemię", "Jeden koncert nie wystarczy!" – piszą fani.

Inni zauważają, że koncert zapewne wyprzeda się w kilka minut, zwłaszcza że Tauron Arena Kraków mieści jedynie 18 tysięcy osób. Walka o bilety na Pitbulla będzie więc zacięta.

Hity Pitbulla zna każdy

Pitbull, a właściwie Armando Christian Pérez, to amerykański raper, wokalista i producent muzyczny kubańskiego pochodzenia. Jego twórczość to energetyczna mieszanka hip-hopu, popu i muzyki latynoskiej, wzbogacona o klubowe brzmienia.

Na scenie zadebiutował w 2004 roku albumem "M.I.A.M.I.", ale światową sławę przyniosły mu późniejsze hity, takie jak "I Know You Want Me (Calle Ocho)", "Give Me Everything" czy "Timber". Współpracował z największymi gwiazdami muzyki, w tym Jennifer Lopez, Enrique Iglesiasem i Chrisem Brownem, stworzył niezapomniane, taneczne przeboje, jak "International Love" czy "Feel This Moment".

