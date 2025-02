Poświecił latarką w kierunku brzegu Bałtyku. Po chwili wiedział, że trafił na skarb

Bałtyk zimą zdecydowanie nie jest oblegany przez turystów. A szkoda, bo to właśnie teraz można tam cieszyć się ciszą, a w powietrzu jest dużo jodu. Jeśli to cię nie przekonuje, to może skusisz się na poszukiwania "złota Bałtyku". Internet zalewają właśnie kolejne nagrania ze znaleziskami.