Raj Polaków mocno podniesie ceny. Wszystko przez jedną decyzję

Choć w kalendarzu dopiero luty, to wiele osób albo zaplanowało już wakacyjne wyjazdy, albo właśnie to robi. Jednak do Polski dotarły kolejne mało optymistyczne wiadomości z Hiszpanii. Ten popularny kraj może mocno podnieść ceny przez jedną decyzję.