Hiszpania to bez wątpienia jeden z najchętniej odwiedzanych krajów w Europie. Niestety miejscowe władze od dawna nie panują nad dziesiątkami milionów turystów, które przybywają tam każdego roku. Największy problem dotyczy rynku nieruchomości. To przeciwko wysokim cenom wynajmu, a co za tym idzie, także przeciwko turystom, w Barcelonie mogą protestować tłumy.