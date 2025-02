Pitbull ogłosił powrót do Europy z trasą "Party After Dark Tour", która rozpocznie się w czerwcu 2025 roku w Dublinie. Gwiazdor odwiedzi m.in. Manchester, Londyn , Paryż , Antwerpię, Amsterdam, Hamburg, Pragę, Frankfurt, Berlin, Kopenhagę i Oslo, a całe tournée zakończy się 29 czerwca w Sztokholmie.

Odwołano w Polsce jeden koncert Pitbulla

Dodajmy, że sprzedaż biletów na show Pitbulla ruszyła 27 lutego o godzinie 9:00. Ceny wejściówek wahają się od 199 do 599 złotych, a za bilet "Platinum" trzeba zapłacić aż 2070,50 złotych. Zakup biletów dla wiernych fanów rapera nie był jednak tak łatwy. W związku z dużym zainteresowaniem kolejka na stronach internetowych była bardzo długa. Niektórzy czekali kilka godzin, aby wejść na kolejny etap, gdzie czasem okazywało się, że bilety niestety są już wyprzedane.

Dodajmy, że Pitbullowi, tak samo jak na wszystkich innych koncertach, będzie towarzyszył Shaggy, ikona reggae i dancehallu z Jamajki, autor takich hitów, jak "Bombastic", "Angel" i "Hot Shot". Wspomnijmy, że Shaggy kilkukrotnie odwiedził już Polskę. Za to Pitbulla będzie to pierwszy koncert Pitbulla w naszym kraju. Fani muzyka już od dawno apelowali do niego o przyjazd nad Wisłę i w końcu spełnił ich prośbę.