Serial "Zawód: Amerykanin" ("The Americans") opowiada historię Philipa i Elizabeth Jenningsów – pozornie zwyczajnego amerykańskiego małżeństwa z dwójką dzieci, mieszkającego na przedmieściach Waszyngtonu w latach 80. XX wieku. W rzeczywistości są oni radzieckimi agentami KGB, którzy od lat działają na terenie USA pod przykrywką.

"Zawód: Amerykanin" to świetny serial szpiegowski o rosyjskich agentach KGB

Główne role grają znakomici Keri Russell ("Felicity") i Matthew Rhys ("Perry Mason"), którzy tworzą niezwykle autentyczny i emocjonalnie skomplikowany duet. Ich chemia na ekranie jest niezaprzeczalna (para zresztą zakochała się w sobie na planie i obecnie jest małżeństwem), a dynamiczna relacja między bohaterami to jeden z najmocniejszych elementów serialu.

"The Americans" przez lata pozostawał jednym z najlepiej ocenianych seriali telewizyjnych. Zdobył Złoty Glob dla najlepszego serialu dramatycznego oraz cztery nagrody Emmy, w tym dla Matthew Rhysa za najlepszą rolę pierwszoplanową oraz dwie statuetki za gościnne występy Margo Martindale, która znakomicie wciela się w oficer KGB.

Wielu krytyków uważa, że "Zawód: Amerykanin" to jeden z najlepszych seriali szpiegowskich w historii. Na Rotten Tomatoes cała produkcja, która liczy sześć sezonów (finał jest uważany za jeden z najlepszych w historii telewizji) i zakończyła się w 2018 roku, ma aż 96 procent pozytywnych recenzji od krytyków oraz 94 procent od widzów. Na IMDb ocena to 8,4/10, a na polskim Filmwebie – 7,7.

Gdzie obejrzeć "The Americans"?

"Zawód: Amerykanin" to idealna propozycja dla fanów produkcji takich jak "Homeland", "House of Cards" czy "Dzień szakala". Jeśli cenisz głęboko rozbudowane postacie, polityczne intrygi i emocjonalnie angażujące historie, "The Americans" jest serialem dla Ciebie.