– Każdy, bez wyjątku, powinien przekonywać prezydenta Trumpa do naszych racji. Jest znacznie trudniejszym partnerem niż wcześniejsi przywódcy USA, więc należy doceniać wszystkie wysiłki w tym kierunku – stwierdził w czwartek w TVN24 premier Donald Tusk .

Tusk o relacjach z USA: Rzeczywistość jest trudniejsza niż wcześniej

– Cała filozofia polega na tym, aby wykorzystać wszystkie możliwości, żeby relacje Europy z USA się nie pogorszyły. Rzeczywistość jest trudniejsza niż wcześniej – każdy to widzi – podkreślił.

– Polska ma lepszą pozycję w relacjach z USA niż znaczna część naszych partnerów, ale wiem, że dla nowej administracji to nie Europa jest centrum świata – wskazał szef rządu, dodając, że ws. USA nie można wpadać w żadną iluzję.

– To nie jest koniec świata. Ale żebyśmy też nie budowali sobie jakiejś iluzji, że jesteśmy jakimiś "pupilami" w tym nowym rozdaniu – stwierdził.

– Bardzo ważne jest dla mnie to, że Unia Europejska przyjęła polską agendę. 6 marca UE zatwierdzi bardzo konkretne, wielomiliardowe projekty: na własne zbrojenia, ochronę wschodniej granicy oraz pomoc dla Ukrainy – poinformował Tusk.

Premier wskazał, co obecnie jest ryzykiem, jeśli chodzi o Rosję i Ukrainę

Tusk wspomniał również, że w niektórych państwach europejskich, a także w Waszyngtonie zastanawiają się, jak poprawić swoje relacje z Rosją . – Bardzo dużo ludzi, mówię o politykach, w niektórych państwach europejskich i bardzo wyraźnie w Waszyngtonie, myśli o tym, żeby jak najszybciej poprawić swoje relacje z Rosją. Uważam to za jedno z największych ryzyk – ocenił.

Tymczasem w czwartek w Białym Domu Trump obwieścił, iż sądzi, że Władimir Putin "dotrzyma słowa", jeśli chodzi o porozumienie pokojowe z Ukrainą, ale dodał, że "trudną częścią jest doprowadzenie do zawarcia tej umowy".

Jednocześnie to prezydent Ukrainy wybiera się jeszcze w tym tygodniu do USA. Jak przekazał w środę prezydent USA, prezydent Wołodymyr Zełenski przybędzie w piątek do Białego Domu, aby podpisać umowę dotyczącą zasobów naturalnych i odbudowy ogarniętej wojną Ukrainy.