Macron zdradza szczegóły rozmowy z Trumpem. To miał obiecać prezydent USA. Fot. Ludovic Marin/Associated Press/East News

Macron ujawnia szczegóły rozmowy z Trumpem

24 lutego prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się z Donaldem Trumpem. W środę, podczas wideokonferencji zorganizowanej przez przewodniczącego Rady Europejskiej, Antonio Costę, Macron przedstawił szczegóły rozmowy.

Jak podaje RMF FM, wśród obietnic złożonych przez Trumpa znalazło się "aktywne wsparcie" Stanów Zjednoczonych dla europejskiej misji pokojowej w Ukrainie. Misja ta miałaby zostać uruchomiona po ewentualnym zawarciu porozumienia pokojowego z Rosją. Trump zapowiedział, że okaże wsparcie dla misji, lecz – według nieoficjalnych informacji – nie przedstawił precyzyjnych gwarancji.

W czwartek w Waszyngtonie ma się odbyć spotkanie Trumpa z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Zamierza on naelgać, by władze USA wsparły europejskie jednostki wysłane do Ukrainy, w zakresie wywiadu oraz jeśli zajdzie taka potrzeba – przez amerykańskie lotnictwo.

Spotkanie Macrona i Trumpa w Białym Domu

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w trakcie rozmowy w Waszyngtonie Macron i Trump skupili się głównie na sytuacji w Ukrainie, która od trzech lat heroicznie broni się przed rosyjską agresją. Po spotkaniu w Gabinecie Owalnym szybko pojawiło się wiele komentarzy, a niektóre kadry rozmowy niemal od razu obiegły sieć.

– Europa musi odegrać główną rolę w zapewnieniu długotrwałego bezpieczeństwa Ukrainie – mówił Trump na konferencji prasowej po spotkaniu. Ale też oświadczył na przykład, że "Europa pożycza Ukrainie pieniądze, ale Europejczycy dostaną swoje pieniądze z powrotem"

Na te słowa natychmiast zareagował Macron, prostując wypowiedź Trumpa. – Nie. Szczerze mówiąc, my zapłaciliśmy 60 proc. całkowitego zaangażowania świata w pomoc Ukrainie. Tak jak USA. To były pożyczki, dotacje i gwarancje. Przekazaliśmy realne pieniądze – powiedział prezydent Francji.

Macron odniósł się także do zamrożonych rosyjskich aktywów w Europie. – Żeby było jasne: mamy 30 mld zamrożonych aktywów. Ale nie jest to zabezpieczenie pożyczki, ponieważ to nie jest nasza własność. Pieniądze po prostu zostały zamrożone. Jeżeli w końcu, w trakcie negocjacji, będą gotowi nam to przekazać, to super. Na koniec to będzie pożyczka. Rosja za to zapłaci – stwierdził.

