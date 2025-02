Pogoda na pierwszy weekend marca

"Prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich – śniegu. Chwilami opady deszczu mogą być intensywne. W nocy tworzyć się będą lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów" – czytamy na informacji IMGW. Temperatura powietrza w dzień wzrośnie do około 8°C, a nocami będą spadki do –3°C.