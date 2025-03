To Polak dolał oliwy do ognia w Białym Domu? "Jak rozpętałem III wojnę światową"

Wystarczyło jedno pytanie, by w Gabinecie Owalnym zrobiło się gorąco. Według CNN to polski dziennikarz Marek Wałkuski podpalił lont, który doprowadził do politycznej eksplozji między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim. W efekcie mamy zerwane rozmowy, fiasko negocjacji i nerwową atmosferę, która może mieć poważne konsekwencje.