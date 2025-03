W czasie piątkowego spotkania prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego , które miało miejsce w Białym Domu, ambasador Ukrainy Oksana Markarowa była wyraźnie zaskoczona i załamana, tym co się wydarzyło.

Kamery uchwyciły, jak zachowała się ambasador Ukrainy

W trakcie intensywnej wymiany zdań między oboma politykami jej reakcja stała się widoczna, co przyciągnęło uwagę obecnych na spotkaniu, a potem także mediów. Ambasador z niepokojem obserwowała przebieg rozmów, które przerodziły się w kłótnię.

Markarowa to ukraińska urzędniczka państwowa, ekonomistka i menedżerka. W latach 2018–2020 pełniła funkcję ministra finansów, a od 2021 roku jest ambasadorem Ukrainy w Stanach Zjednoczonych.

Dodajmy, że według CNN to polski dziennikarz Marek Wałkuski "podpalił lont", który doprowadził do politycznej eksplozji między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim .

– Kiedy byłem dzieckiem, patrzyłem na Stany Zjednoczone nie tylko jako na najpotężniejszy kraj, najbogatszy kraj na świecie, kraj, który ma świetną muzykę, filmy i samochody o potężnych silnikach, ale także jako na kraj stojący po stronie dobra. Teraz rozmawiam z przyjaciółmi w Polsce, których niepokoi, że za bardzo sprzymierza się pan z Putinem. Jakie jest pańskie przesłanie do nich? – zapytał dziennikarz.

Polski dziennikarz zadał pytanie, które podgrzało atmosferę w Białym Domu

– Putin okupował duże części Ukrainy, część Wschodu i Krym. Wiesz o tym, bo dużo o tym rozmawialiśmy. Podpisaliśmy z nim (red. z Putinem) umowę. O zawieszeniu broni. On złamał to zawieszenie broni. Zabijał naszych ludzi. I nie wymienił więźniów. Jaka to dyplomacja J.D? O czym ty mówisz? – zapytał szczerze oburzony słowami zastępcy Trumpa Wołodymyr Zełenski.