Donald Trump musi iść do szpitala. Wiadomo, jaka jest przyczyna

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump niedługo ma udać się szpitala na rutynowe badania zdrowotne. Jest to procedura, którą przechodzą co roku wszyscy prezydenci USA. Trump ma już 78 lat, należy do grona najbardziej sędziwych prezydentów w historii.