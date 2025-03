Państwa bałtyckie, w tym Estonia, Łotwa i Litwa, po wczorajszych wydarzeniach z niepokojem patrzą na możliwe zbliżenie Trumpa z Putinem . Jak podaje "The Times", europejscy urzędnicy obawiają się, że administracja USA może rozważać wycofanie amerykańskich wojsk z regionu.

"Polska bezpieczna, ale Trump może zmienić układ sił"

Mimo iż pomoc wojskowa ze strony USA dla Kijowa została już ograniczona , to nie jej ukrócenie wydaje się największym problemem Ukrainy . Głównym zagrożeniem może okazać się zerwanie współpracy wywiadowczej.

– Obrona Ukrainy w dużej mierze polega na amerykańskim rozpoznaniu. Gdy prezydent USA to zatrzyma, osłabi ukraińską obronę. Trump uważa, że Zełenski prędzej czy później przyjdzie do niego na kolanach – mówi rozmówca Onetu.

Podkreśla również, że celem Putina jest powrót do sytuacji z 1997 r., gdy NATO zgodziło się nie rozmieszczać znaczących sił w Polsce i krajach regionu. – W Polsce mamy 8-10 tys. żołnierzy USA, to nie są znaczące siły, ale ich obecność ma dla nas ogromne znaczenie polityczne. Trump i jego otoczenie zapewniają, że to się nie zmieni – wskazuje.