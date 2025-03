Oglądając spotkanie Trumpa z Zełenskim , pomyślałam, że oglądam nowo powstały kanał KGB nadający z Gabinetu Owalnego. Prezydent USA razem ze swoim zastępcą mówili tekstami rosyjskiej propagandy. Na końcu Trump, dla którego realne jest tylko to, co pokazuje telewizja, wyrzucił prezydenta Ukrainy , jak uczestnika swojego reality show "Apprentice".

Kto więc wygra? Putin . Jego warunkiem "negocjacji" pokojowych jest nowy prezydent Ukrainy. Trump na jego życzenie udowodnił, że dyktator Zełeński się nie nadaje ani do reality show, ani do polityki. Kazał mu wrócić, gdy będzie chciał pokoju, czyli poddania Ukrainy.

To tak jakby po wybuchu drugiej wojny światowej rząd Polski nie uciekł z kraju, tylko walczył i prosił o pomoc prezydenta USA. Na co on by się oburzył hejtowaniem Hitlera oskarżanego o napaść i zbrodnie. Przecież Adolf jest fajny i wprowadził modę na czarne, płaszcze ze skóry, których Polacy nie umieją docenić.