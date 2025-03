A dzięki temu wiemy, kiedy śpi. O ile snem można to w ogóle nazwać. Jego wpisy poddał analizie serwis The Economist. Prześledzono pory tweetowania Muska od 2014 roku do listopada 2024 roku. Okazuje się, że konto szefa X najczęściej zamiera w godzinach między 3 a 10 rano.

Z drobnym zastrzeżeniem: to nie są godziny, w których Musk nie tweetuje. To są godziny, w których Musk tweetuje najmniej.

Przerwy w tweetach stały się krótsze i bardziej nieregularne po zakupie Twittera jesienią 2022 r. Wyraźnie widać to na wykresie stworzonym przez The Economist . Właśnie wtedy Musk zaczął poważnie interesować się polityką i bombardować świat swoimi przemyśleniami.

Ja nie śpię, inni też nie będą

W biografiach Muska sporo czasu poświęca się jego niedoborom snu. Przyznawał się m.in. do bezsenności wywołanej stresem, prowadzącej do nudności i wymiotów. Tymczasem niedobór snu to nie przelewki. Może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym śmierci. Brak odpoczynku, taki jak u Muska, wywołuje kombinację mgły mózgowej, wahań nastroju, nieprzewidywalnego zachowania, paranoi, a nawet objawów psychotycznych.