Melania Trump zabrała głos w ważnej sprawie. Fot. KAYLA BARTKOWSKI/Getty AFP/East News

Minęły już dwa miesiące od oficjalnego zaprzysiężenia Donalda Trumpa na drugą kadencję prezydenta USA, a przez ten czas Melania Trump jedynie pojawiała się publicznie, stojąc w cieniu swojego męża. Choć była obecna przy wielu oficjalnych wydarzeniach, jej głos milczał – aż do teraz.

Pierwsza Dama Ameryki zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na obradach przy okrągłym stole w Waszyngtonie, gdzie po raz pierwszy zabrała głos w bardzo ważnej sprawie. To niezwykłe wystąpienie miało miejsce podczas debaty nad ustawą "TAKE IT DOWN", która ma na celu ochronę młodych ludzi przed szkodliwymi treściami w internecie. Melania Trump postanowiła w tej kwestii przełamać swoją dotychczasową powściągliwość, co przyciągnęło uwagę mediów i opinii publicznej.

Melania zabrała głos w ważnej sprawie

Pierwsza dama poruszyła szczególny temat – wpływ, jaki szkodliwe treści w internecie mają na młodych ludzi. – Serce pęka, gdy widzę, jak młode nastolatki, zwłaszcza dziewczęta, zmagają się z przytłaczającymi wyzwaniami, jakie stwarzają złe treści w internecie, takie jak deepfake – mówiła, wyrażając głębokie zaniepokojenie.

Melania podkreśliła, jak niebezpieczne może być toksyczne środowisko online, w którym nastolatki i dzieci są narażone na ataki, manipulacje, a także na generowane przez sztuczną inteligencję treści pornograficzne. – To toksyczne środowisko może być poważnie szkodliwe. Musimy priorytetowo potraktować ich dobro, wyposażając ich we wsparcie i narzędzia niezbędne do poruszania się po tym wrogim krajobrazie cyfrowym – zaznaczyła, apelując do zebranych senatorów o bardziej skuteczne rozwiązania.

Ustawa "TAKE IT DOWN" – wspólna inicjatywa senatorów

Melania Trump wyraziła również swoje poparcie dla ustawy "Take it down", wprowadzonej przez senatorów Teda Cruza z Teksasu i Amy Klobuchar z Minnesoty. Projekt, który zdobył poparcie obu partii politycznych, ma na celu skuteczne usuwanie szkodliwych treści w Internecie i ochronę prywatności młodych ludzi. Ustawa, została przyjęta przez Senat niemal jednogłośnie.

– To pocieszające, że senator Cruz i senator Klobuchar zjednoczyli się, aby nadać priorytet tej fundamentalnej kwestii – powiedziała, dostrzegając potencjał tej inicjatywy w rozwiązywaniu problemu. Podkreśliła także, jak ważne jest stworzenie bezpiecznego środowiska dla młodych ludzi, w którym będą mogli rozwijać się bez obawy o swoje bezpieczeństwo w sieci.

