We wtorek 4 marca, po godzinie 21:00 czasu lokalnego, Donald Trump wygłosił swoje pierwsze przemówienie przed Kongresem od objęcia władzy. Wśród zgromadzonych znalazł się również Elon Musk , właściciel SpaceX i bliski współpracownik prezydenta USA .

Krótko po wejściu na salę obrad Elon Musk zaliczył jednak wpadkę, a konkretnie złamał protokół obowiązujący w Kongresie. Jak donosi "Daily Mail", miliarder wyciągnął telefon, prawdopodobnie chcąc nagrać film lub zrobić zdjęcie, aby udokumentować wydarzenie. Nie umknęło to uwadze ochrony – podszedł do niego policjant i zwrócił mu uwagę. Nagrywanie na galerii jest niedozwolone. Musk szybko schował telefon do kieszeni.