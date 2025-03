Jesse Eisenberg odebrał polskie obywatelstwo

Jesse Eisenberg w końcu doczekał się polskiego obywatelstwa. Reżyser nominowanego do Oscara "Prawdziwego bólu" opowiadał w ubiegłym roku o chęci uzyskania przynależności do narodu polskiego na łamach dziennika "Głos Wielkopolski".

O czym jest film "Prawdziwy ból"? Gdzie go obejrzeć?

W uznanym przez krytyków "Prawdziwym bólu" Eisenberg oddaje hołd swoim krewnym. Komediodramat opowiada o dwóch kuzynach ze Stanów Zjednoczonych, którzy przyjeżdżają do kraju nad Wisłą, by odbyć podróż śladami swoich przodów i przy okazji powspominać zmarłą babcię. W scenariuszu pada pytanie o to, czym tak właściwie jest prawdziwy ból i czy przypadkiem każdy z nas go w sobie nie nosi.