– Natomiast nie ukrywam swoich preferencji. Jeżeli patrzymy na programy wyborcze, to Karol Nawrocki jest kandydatem, który w największym stopniu odpowiada tym wartościom – dodał.

PiS na ratunek Nawrockiemu

Fakt, że Duda jest zdystansowany wobec Nawrockiego może, ale nie musi dziwić. Już od dawna niespecjalnie afiszował się z poparciem dla kandydata PiS. Bodajże raz zaprosił go do Pałacu Prezydenckiego, pojawia się z nim (jako prezesem IPN) na uroczystościach państwowych. Ale nie zawitał nigdy na jego konwencję, nie poparł go bezpośrednio.