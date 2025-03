Reżyserka "Barbie" Greta Gerwig kręci nowe "Opowieści z Narnii"

"Opowieści z Narnii" to siedmiotomowa seria powieści fantasy dla dzieci, napisana przez brytyjskiego autora C.S. Lewisa. W pierwszych częściach cyklu poznajemy przygody czwórki rodzeństwa – Piotra, Edmunda, Zuzanny i Łucji Pevensie. Dzieci przypadkowo odkrywają magiczne przejście do baśniowej krainy Narnii, ukryte w starej, zakurzonej szafie. W nowym świecie czekają na nie gadające zwierzęta, mitologiczne istoty oraz groźna Biała Czarownica, która pragnie zawładnąć Narnią.

W 2018 roku firma CS Lewis Company ogłosiła, że Netflix nabył prawa do ekranizacji "Opowieści z Narnii". Platforma streamingowa planuje zrealizować osiem filmów opartych na kultowej serii. Za reżyserię co najmniej dwóch części odpowiada Greta Gerwig , czterokrotnie nominowana do Oscara twórczyni filmów "Lady Bird", "Małe kobietki" i "Barbie" .

Dla Gerwig będzie to kolejny projekt po spektakularnym sukcesie filmu "Barbie", który z przychodami w wysokości 1,44 miliarda dolarów stał się najbardziej dochodowym tytułem w historii Warner Bros. Film zdobył również Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną "What Was I Made For?" autorstwa Billie Eilish i Finneasa.