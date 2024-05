Tylko dla widzów o mocnych nerwach! 10 najlepszych thrillerów w historii kina, ale według widzów

Thriller, inaczej dreszczowiec. Wybieramy go spośród mnóstwa filmowych gatunków, kiedy chcemy się... zaniepokoić, rozwiązać skomplikowane zagadki, wywołać w swojej głowie mętlik i zszokować się zaskakującymi zwrotami akcji. A jakie są najlepsze thrillery wszech czasów? I to zdaniem widzów? Oto one – wisienki na thrillerowym torcie wybrane przez użytkowników słynnego serwisu IMDb (w tym aż kilka tytułów Christophera Nolana!). Widzieliście je wszystkie?

W naszym zestawieniu znalazły się zagraniczne thrillery, które zostały ocenione najwyżej przez użytkowników IMDb, najpopularniejszego serwisu filmowego na świecie (pamiętajcie, że to oceny z 13 maja i mogą się one zmienić). Dodatkowo podajemy też procentową ocenę krytyków z opiniotwórczego agregatora Rotten Tomatoes oraz widzów z polskiego serwisu Filmweb.

Na początek miejsca 21-11 w kolejności od najniższego do najwyższego:

Wściekłe psy (1992, 8,3/10 na IMDb)

Oldboy ( 2003, 8,3/10)

Niebo i piekło ( 1963, 8,4/10)

Świadek oskarżenia ( 1957, 8,4/10)

Życie na podsłuchu ( 2006, 8,4/10)

Idź i patrz ( 1985, 8,4,10)

Memento (2000, 8,4/10)

Mroczny Rycerz powstaje (2012, 8,4/10)

Obcy 2 - decydujące starcie ( 1986, 8,4/10)

Joker (2019, 8,4/10)

Okno na podwórze ( 1954, 8,5/10)

A które filmy dostały największą ocenę? Oto 10 najlepszych thrillerów w historii kina według widzów.

10. Psychoza (1960)

Ocena na IMDb: 8,5/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 97 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10

Ranking najlepszych thrillerów wszech czasów otwiera klasyk kina, czyli "Psychoza" legendarnego Alfreda Hitchcocka. Nawet osoby, które jej nie widziały, kojarzą słynną scenę pod prysznicem z Janet Leigh i towarzyszący jej wywołujący dreszcze na plecach motyw muzyczny.

Mroczna historia motelu prowadzonego przez niepokojącego Normana Batesa (Anthony Perkins) stała się inspiracją dla wielu późniejszych produkcji, w tym slasherów i umocniła pozycję Hitchcocka jako mistrza suspensu. "Psychoza" to również jeden z filmów, które zdaniem wielu krytyków trzeba zobaczyć przed śmiercią.

9. Prestiż (2006)

Ocena na IMDb: 8,5/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 77 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10

I pierwszy (choć nie ostatni) film Christophera Nolana na tej liście. "Prestiż" to thriller psychologiczny i dramat historyczny, którego akcja osadzona jest w Londynie pod koniec XIX wieku. Dwóch iluzjonistów rywalizuje ze sobą od początku znajomości, jednak wszystko zmienia się, gdy umiera żona jednego z nich. Coś, co było niewinną zabawą, zamienia się w niebezpieczną rozgrywkę, która zagrozi nie tylko życiu magików.

Oglądamy coraz większe, odważniejsze i szalone sztuczki magików granych znakomicie przez Christophera Bale'a i Hugh Jackmana. Dokąd zaprowadzi ich obsesja, aby pokonać drugiego iluzjonistę?

"Prestiż" to seans równie wciągający i spektakularny, jak i niepokojący i przerażający. Skomplikowana fabuła, świetni aktorzy (w tym Michael Caine, Rebecca Hall, Scarlett Johansson i David Bowie jako sam Nikola Tesla) i jeden z najbardziej ikonicznych zwrotów akcji w historii kina – to między innymi dlatego użytkownicy IMDb aż tak docenili "Prestiż".

8. Podejrzani (1995)

Ocena na IMDb: 8,5/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 87 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7/10

"Podejrzani" w reżyserii Bryana Singera to kryminalny thriller z imponującą obsadą (Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Pete Postlethwaite, Kevin Spacey, Benicio del Toro, Giancarlo Esposito). To również ósme miejsce w tym rankingu. Skąd aż takie uwielbienie widzów?

(Niewiarygodnym) narratorem "Podejrzanych jest Verbal Kint (Spacey), który pozornie pomaga śledczym po brutalnym przestępstwie. Władze próbują ustalić prawdę o tajemniczym Keyserze Soze, który został powiązany z eksplozją w porcie San Pedro. Według Verbala, to Keyser stoi za ambitnym napadem i wplątał jego oraz czterech mężczyzn w atak. Ale czy mówi prawdę?

Ten uwielbiany klasyk najlepiej oglądać, wiedząc jak najmniej o jego fabule i nic o głównym zwrocie akcji. Wciągające retrospekcje w "Podejrzanych" oraz sposób, w jaki śledczy układają puzzle, sprawią, że widzowie są przyklejeni do ekranów aż do słynnego zakończenia. Mistrzowskie zaskoczenia? Singer to potrafi.

7. Infiltracja (2006)

Ocena na IMDb: 8,5/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 91 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10

"Inflitracja" legendarnego Martina Scorsese to remake hongkońskiego thrillera "Infernal Affairs: Piekielna gra". W amerykańskiej wersji wystąpili gwiazdorzy Hollywood: Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson oraz Mark Wahlberg.

Akcja filmu, który jest zgrabnym połączeniem kryminału i thrillra, rozgrywa się w Bostonie. Opowiada o młodym policjancie, który przenika pod przykrywką do mafijnego światu. Jego kłopoty zaczną się wtedy, kiedy na jego drodze stanie mafijny informator. "Infiltracja" została nagrodzona czterema Oscarami, w tym za najlepszy film, reżyserię i scenariusz.

Bez wątpienia "Infiltracja" to jeden z najlepszych dramatów kryminalnych w historii, a jak widać widzowie doceniają dzieło Scorsese również jako thriller. Wszystko w tym filmie się zgadza, trzyma w napięciu aż do końca. Ale w końcu mówimy o Martinie Scorsese, który nigdy nie zawodzi.

6. Leon zawodowiec (1994)

Ocena na IMDb: 8,5/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 74 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10

"Leon zawodowiec" reżysera Luca Bessona skupia się na niecodziennej relacji 12-letniej Mathildy Lando (Natalie Portman), która traci swoich rodziców w wątpliwej operacji służb, a tytułowym płatnym zabójcą, który ją chroni. Leon (Jean Reno) uczy Mathildę używać broni, co wkrótce rozpala pragnienie zemsty dziewczynki. Stopniowo staje się małą zabójczynią.

Uwielbiany francuski klasyk dziś budzi jednak kontrowersje i trudno oglądać "Leona zawodowca" bez niepokoju (a nawet obrzydzenia), którego wcale nie budzi filmowa intryga.

Relacja pomiędzy tytułowym bohaterem a Mathildą jest bowiem wysoce problematyczna – szczególnie kiedy zaledwie 13-letnia wówczas aktorka zwraca się do swojego opiekuna jak do kochanka lub tańczy przed nim w samej bieliźnie. Sama Portman po latach przyznała, że ta rola ją straumatyzowała, gdyż po wcieleniu się w Matyldę dostawała obrzydliwe listy od mężczyzn, a media nieustannie ją seksualizowały.

Jednak pomijając ten aspekt, "Leon zawodowiec" to od lat jeden z ukochanych filmów widzów. Akcja jest gęsta, przemoc krwawa, a aktorzy, szczególnie Portman (w obsadzie znalazł się też Gary Oldman) – znakomici.

5. Parasite (2019)

Ocena na IMDb: 8,5/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 99 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10

Południowokoreańskie "Parasite" Joon-ho Bonga było sensacją gali Oscarów w 2020 roku. To genialne połączenie thrillera i czarnej komedii zgarnęło aż cztery statuetki, w tym te najważniejsze, za: najlepszy film, reżyserię, scenariusz oryginalny i film międzynarodowy. Oprócz tego "Parasite" zgarnęło prestiżową Złotą Palmę w Cannes i błyskawicznie stało się międzynarodowym hitem.

To film, który (wreszcie) przekonał resztę świata, że warto oglądać kino z Korei Południowej: nieoczywiste, pokręcone, niepokojące i oryginalne. Zresztą filmem Joon-ho Bonga zachwycał się sam Quentin Tarantino.

Nic dziwnego, bo "Parasite" to czysty filmowy geniusz. Historia jest pozornie prosta: członkowie ubogiej rodziny zaczynają pracę u nowobogackich. Jednak szokujący zwrot akcji w połowie filmu zmienia i bieg, i wydźwięk filmu. Oryginalne dzieło Joon-ho Bonga ma ważne przesłanie o nierównościach społecznych i strukturze klasowej, ale wizualnie i aktorsko również jest majstersztykiem. Perełka.

4. Siedem (1995)

Ocena na IMDb: 8,6/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 83 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,3/10

Są takie filmy, które niepokoją za każdym razem i należy do nich słynne "Siedem" Davida Finchera z gwiazdorską obsadą (Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow). Zmęczony życiem detektyw William Somerset i arogancki David Mills muszą współpracować, aby złapać seryjnego mordercę, który w swoich zbrodniach inspiruje się siedmioma grzechami głównymi.

"Siedem" wyróżnia się spośród innych filmów kryminalnych doskonałym scenariuszem i starannie przemyślanym scenom. Jest ponury i złowieszczy, a słynny zwrot akcji szokuje kolejne pokolenia widzów i zyskał nieśmiertelność w popkulturze, m.in. dzięki... memom.

3. Milczenie owiec (1991)

Ocena na IMDb: 8,6/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,2/10

Słynne "Milczenie owiec" to jeden z najlepszych i najbardziej wpływowych filmów w historii kina. Powiemy wprost: to arcydzieło, chociaż niełatwe do oglądania, szczególnie dla wrażliwych widzów.

Jonathan Demme zdobył Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, a sam film jest trzecim – po "Ich nocach" z 1934 r. oraz "Locie nad kukułczym gniazdem" z 1975 r. – i dotychczas ostatnim tytułem, któremu udało się zdobyć Oscary w pięciu najważniejszych kategoriach (najlepszy film, reżyser, aktor pierwszoplanowy, aktorka pierwszoplanowa i scenariusz).

"Milczenie owiec" to mistrzowskie połączenie thrillera, kryminału horroru i dramatu psychologicznego. Akcja skupia się na Clarice Starling (Jodie Foster), niedoświadczonej praktykantce FBI, która próbuje schwytać seryjnego mordercę znanego jako "Buffalo Bill" (Ted Levine). Szuka pomocy u uwięzionego seryjnego mordercy, kanibala dr. Hannibala Lectera (Anthony Hopkins), który szybko wykorzystuje swoje umiejętności manipulacji, aby realizować swoje własne pragnienia.

2. Incepcja (2010)

Ocena na IMDb: 8,8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 87 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,2/10

"Incepcja" w reżyserii nagrodzonego Oscarem za "Oppenheimera" Christophera Nolana to historia złodzieja, który wykrada z ludzkich umysłów ważne informacje, gdy śpią. Niebezpieczna ścieżka zawodowa sprawiła jednak, że utracił wszystko, co było dla niego najważniejsze. By odzyskać to, co kocha, tym razem podejmie się odwrotnej misji, czyli zaszczepienia w czyimś umyśle pewnej idei.

Surrealistyczny film Nolana dostał aż cztery Oscary (choć wszystkie to "nagrody techniczne", w tym za niesamowite efekty specjalne) oraz z miejsca stał się klasykiem produkcji określanych mianem "mózgo-trzepów". W thrillerze science fiction zagrali m.in.: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy, Elliot Page oraz Marion Cotillard.

A jak skończyła się "Incepcja"? Do dziś wielu widzów... nie rozumie zakończenia tego skomplikowanego, choć spektakularnego filmu.

1. Mroczny Rycerz (2008)

Ocena na IMDb: 9/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10

Oto niekwestionowany zwycięzca tego rankingu i... znowu Christopher Nolan. "Mroczny Rycerz" to druga część trylogii o Batmanie, która miała premierę w 2008 roku. Mimo że to film superbohaterski, to ma elementy i kina akcji, i kryminału (według użytkowników IMDB to drugi najlepszy kryminał w historii), i właśnie thrillera.

W tej mrocznej odsłonie komiksowej historii Batman (Christian Bale) współpracuje z prokuratorem okręgowym Harveyem Dentem (Aaron Eckhart) i porucznikiem policji Jamesem Gordonem (Gary Oldman), aby zmniejszyć przestępczość w Gotham. Ponosi jednak porażkę, gdy pojawia się nieprzewidywalny złoczyńca, Joker.

To film świetnie wyreżyserowany, zrealizowany i zagrany, trzyma w nieustannym napięciu, zadaje pytania o moralność, na które nie da się udzielić łatwej odpowiedzi, oszałamia szybką akcją i szokuje brutalnymi scenami. Do historii przeszedł również dzięki roli Heatha Ledgera, który zdaniem wielu osób stworzył najlepszą kreację Jokera w historii kina (został za nią pośmiertnie nagrodzony Oscarem).

Zresztą cała trylogia Nolana jest przez wielu uważana za najlepszą kinową opowieść o Batmanie, jaka kiedykolwiek powstała. Seans obowiązkowy, nie tylko dla fanów komiksów czy thrillerów.