Procesy zachodzące nad Arktyką wpłyną na pogodę w naszym regionie, informuje TVN Meteo . Osłabienie wiru polarnego, charakterystyczne dla końca chłodnej części roku, sprawia, że zimne masy powietrza zaczynają przemieszczać się na południe. Dodatkowo ciepło znad równikowego Pacyfiku dociera w rejon bieguna północnego, co zmienia układ ciśnienia i sprzyja spływowi zimna do Europy.

Nadchodzi ochłodzenie w Polsce. Wiadomo, kiedy zrobi się zimno

Ucierpi na tym również Polska. Według synoptyk stacji Arlety Unton-Pyziołek, chłód zacznie docierać do nas po 10 marca. Będzie to zauważalne w codziennej pogodzie – choć eksperci nie spodziewają się skrajnie niskich temperatur, wiosenne ocieplenie zostanie wyhamowane.

Napływ zimnego powietrza może potrwać nawet do 17-18 marca. Temperatury na wysokości 1,5 km nad północną i wschodnią Polską mogą sięgać -10 st. C, co przełoży się na spadki temperatury przy gruncie. Również w nocy możliwe są przymrozki do -10 stopni.