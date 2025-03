Krzysztof Gawkowski dodał: "Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczenstwo , w tym CERT Polska, Centrum eZdrowie i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pracują nad zabezpieczeniem śladów i wspierają placówkę w szybkim powrocie do normalnego funkcjonowania".

Cyberatak na szpital MSWiA w Krakowie

Serwis Sekurak, zajmujący się cyberbezpieczeństwem, skomentował sytuację na platformie X. Zwrócono uwagę, że może to być atak ransomware. Jest to złośliwe oprogramowanie, które blokuje dostęp do danych na komputerze lub całym systemie i żąda okupu za odblokowanie. Informacja ta nie została jednak potwierdzona przez ministerstwo.