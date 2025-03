Następnie odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi, w której "ostrzegał" Ukrainę: "Po prostu stwierdzam, że bez Starlinka ukraińskie linie frontu by się załamały, ponieważ Rosjanie mogą zablokować wszystkie inne rodzaje komunikacji". Na koniec zapewnił, że "nigdy czegoś takiego byśmy nie zrobili ani nie użylibyśmy tego jako karty przetargowej".

Co Musk powiedział o Starlinku i Ukrainie

Przypomnijmy, że kilka godzin wcześniej Szef Departamentu Wydajności Państwa (DOGE) w administracji Trumpa prezentował jednak inne stanowisko . – "Dosłownie wyzwałem Putina do fizycznej walki jeden na jednego nad Ukrainą, a mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie" – napisał.

Następnie dodał: "To, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź i zastój, które Ukraina nieuchronnie przegra". Swój wpis zakończył apelem: "Każdy, komu zależy, kto umie myśleć i naprawdę to rozumie, musi chcieć zatrzymać tę maszynkę do mielenia mięsa. Pokój teraz".