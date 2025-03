Zgodnie z komunikatem Secret Service, amerykańskiej służby odpowiedzialnej za ochronę prezydenta i wysokich rangą urzędników, w sobotę funkcjonariusze otrzymali od lokalnych władz informację o mężczyźnie z myślami samobójczymi, który mógł podróżować do Waszyngtonu ze stanu Indiana.

Poszukiwana osoba faktycznie dojechała do stolicy, a jej samochód znaleziono zaledwie przecznicę od Białego Domu. Gdy funkcjonariusze zbliżyli się do mężczyzny, ten wyciągnął broń. Wtedy, krótko po północy, agenci Secret Service otworzyli ogień. Postrzelony mężczyzna został przewieziony do szpitala, jego stan pozostaje nieznany.