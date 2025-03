Średnie ceny wynajęcia pokoju w niemieckich ośrodkach uniwersyteckich są stosunkowo stabilne . Pomimo to, wynajęcie pokoju często przekracza budżety studentów. Między poszczególnymi miastami występują przy tym znaczne różnice - wynika z raportu Moses Mendelssohn Institute (MMI) powstałego we współpracy z portalem wg-gesucht.de .

Według tego raportu, cena w Chemnitz pokoju wynosi 265 euro, a w Monachium - 800 euro. Średnio pokój we wspólnym mieszkaniu studenckim (tzw. WG) na krótko przed semestrem letnim kosztuje 493 euro. To wzrost o 4 euro (0,9 procent) w porównaniu do poprzedniego semestru i o 14 euro (2,8 procent) w porównaniu do poprzedniego roku.