Radosław Sikorski spiął się w niedzielę z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio i szefem Departamentu Wydajności Rządu Elonem Muskiem. Wszystko zaczęło się od wpisu amerykańskiego miliardera, który groził Ukrainie , sugerując we wpisie na X, że gdyby wyłączył Starlinki, wówczas upadłby "cały front".

W odpowiedzi polski minister spraw zagranicznych stwierdził, że "jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych dostawców". " Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji, co kosztuje około 50 milionów dolarów rocznie" – przypomniał Radosław Sikorski.

Do dyskusji w mediach społecznościowych włączył się też Rubio. "Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka. I podziękuj, bo bez Starlinka Ukraina przegrałaby tę wojnę już dawno temu, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" – takimi słowami sekretarz stanu USA zwrócił się do szefa polskiego MSZ.

Spięcie Sikorskiego z Rubio i Muskiem. Ataki z PiS i odpowiedź z KO

Wymiana "uprzejmości" pomiędzy Sikorskim, Rubio i Muskiem rozgrzała też polską scenę polityczną. Niektórzy posłowie opozycji szturmem skrytykowali szefa polskiego MSZ i uznali, że to on "zaatakował" Muska.

"Polską rządzą nieodpowiedzialni ludzie, którzy igrają z bezpieczeństwem kraju. Atak na Elona Muska to szkodliwa głupota. Sojusznicy patrzą z niedowierzaniem" – skomentował Arkadiusz Mularczyk.

"Pamiętajcie jak Sikorski się przechwalał, że ma znakomite relacje z administracją Trumpa? No to właśnie się o tym przekonaliśmy" – to z kolei komentarz Konrada Berkowicza z Konfederacji.