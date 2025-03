W obliczu wojny w Ukrainie oraz narastających napięć na linii Europa-USA premier Donald Tusk zapowiedział, że każdy obywatel Polski będzie musiał przejść szkolenie wojskowe . Choć konkretne działania w tym kierunku dopiero ruszyły, to wojsko już teraz wysyła wezwania do tysięcy Polaków.

Kwalifikacja wojskowa 2025 – kto musi się zgłosić?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Obrony Narodowej wezwania dostaną przede wszystkim 19-letni mężczyźni urodzeni w 2006 roku. Do komisji muszą też zgłosić się mężczyźni w wieku 20-24 lata, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do służby wojskowej .

Wezwanie nie ominie to także kobiet urodzonych w latach 1998-2006, które mają wykształcenie wyższe lub studiują na kierunkach medycznych, psychologicznych, informatycznych czy nawigacyjnych. Ponadto na kwalifikację mogą zgłosić się ochotnicy oraz osoby, które w przeszłości zostały uznane za czasowo niezdolne do służby , ale ich stan zdrowia mógł ulec poprawie.

Podczas kwalifikacji wojskowej komisja lekarska przeprowadza badania, które kończą się nadaniem jednej z czterech kategorii zdolności do służby: A (zdolny do służby), B (czasowo niezdolny), D (niezdolny w czasie pokoju) lub E (trwale niezdolny). Warto jednak podkreślić, że samo stawienie się przed komisją nie oznacza automatycznego powołania do wojska – na razie chodzi tylko o ewidencję i ocenę zdolności do służby.