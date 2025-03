Zaleca się by ręczniki najlepiej prać oddzielnie. Odzież i inne tkaniny mogą je uszkodzić, osłabiając strukturę materiału. Dodatkowo nowe ręczniki często pylą, co może prowadzić do osadzania się włókien na innych ubraniach. Może to być trudne do usunięcia i zabierze nam sporo czasu.