Fani oburzeni drugim koncertem Quebonafide. "Dzień przed 'ostatnim', to jakaś kpina"

Weronika Tomaszewska-Michalak

Q uebonafide kończy pewien etap swojej kariery z rozmachem. Najpierw ogłosił jeden, "ostatni" koncert na PGE Narodowym, a kupienie na niego biletów nie było wcale takie łatwe i miało wiązać się z różnymi benefitami. Tymczasem organizatorzy ogłosili, że raper da jeszcze jedno show i to... dzień wcześniej. "No absurd i kpina. Będzie już wszystko wiadomo. Ta akcja to jedno wielkie rozczarowanie" – grzmią oburzeni fani.