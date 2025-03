Tusk zwrócił się do Eisenberga

Przypomnijmy, że Jesse Eisenberg – reżyser filmu "Prawdziwy ból" (notabene to także produkcja, której fabuła nawiązuje do polskiej historii) na początku marca odebrał z rąk Andrzeja Dudy dokumenty potwierdzające, otrzymanie przez niego obywatelstwa polskiego. – To było wspaniałe. To wielki zaszczyt, starałem się o to półtora roku – mówił w środowym odcinku programu "Tonight Show".