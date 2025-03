"John Wick" to przykład jednej z najbardziej udanych serii z gatunku kina akcji ostatnich lat. Keanu Reevesa ("Matrix") publiczność pokochała w roli niesławnego płatnego zabójcy, który ma niezwykły talent do wymigiwania się z nawet najniebezpieczniejszych sytuacji. Powiązanego ślubami krwi hitmana poznaliśmy wtedy, gdy postanowił zemścić się na ludziach, którzy zabili mu psa będącego jedyną pamiątką po jego zmarłej żonie.

"John Wick 4" w niedzielę w telewizji. Na jakim kanale i o której godzinie?

W filmie "John Wick 4" w reżyserii Chada Stahelskiego (remake "Nieśmiertelnego") z 2023 roku główny bohater staje się przedmiotem licytacji. Stawka za jego głowę jest niezwykle wysoka. Na płatnego zabójcę polują jego koledzy i koleżanki po fachu z całego świata. John szykuje się do zemsty na radzie dwunastu lordów przestępczości zwanych The High Table. To oni rządzą najpotężniejszymi organizacjami przestępczymi, jakie widziała Ziemia.