"Śnieżka" bez czerwonego dywanu. "Boją się"

O produkcji "Śnieżki" słyszymy już od pięciu lat. Za kamerą aktorskiej adaptacji baśni braci Grimm stanął znany z komedii "500 dni miłości" reżyser Marc Webb. Rolę tytułowej piękności powierzono odtwórczyni Lucy Gray Baird w "Igrzyskach śmierci: Balladzie ptaków i węży" , czyli Rachel Zegler, a suknię Złej Królowej założyła na siebie Gal Gadot , gwiazda "Wonder Woman" z 2017 roku.

Niskorosły aktor Martin Klebba, który zagrał w dwóch poprzednich wersjach filmów o królewnie Śnieżce i w przygodowej serii "Piraci z Karaibów" , zasugerował w wywiadzie z czasopismem "The Hollywood Reporter", że Disney boi się reakcji ze strony społeczeństwa.

Kontrowersje wokół "Śnieżki" z Rachel Zegler

Na domiar złego w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać mnóstwo komentarzy dotyczących tego, że Gal Gadot nie nadaje się do roli Złej Królowej, gdyż nie potrafi grać. Co więcej, propalestyńscy widzowie skrytykowali Disneya za zatrudnienie gwiazdy "Wonder Woman", która jako Izraelka odbyła dwuletnią służbę wojskową w IDF.