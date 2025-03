Marcin Mastalerek skomentował śmierć Barbary Skrzypek w niedzielę w Polsat News, gdzie gościł w programie "Śniadanie Rymanowskiego". Informacja o odejściu bliskiej współpracownicy prezesa PiS pojawiła się w mediach w sobotę wieczorem. Szef gabinetu prezydenta Dudy znał Skrzypek , gdyż swoją karierę polityczną zaczynał właśnie w Prawie i Sprawiedliwości . Z partią rozstał się w burzliwych okolicznościach dziesięć lat temu, jednak wygląda na to, że czas nie zatarł złych wspomnień.

– W tym kłębowisku żmij, w tym pełnym intrygantów miejscu była to najwspanialsza osoba – powiedział Marcin Mastalerek o Barbarze Skrzypek.

Prezydencki minister dodał, że prokuratura, która kilka dni temu przesłuchała Skrzypek (w sprawie afery dwóch wież – red.), powinna udowodnić, że składanie zeznań faktycznie odbyło się w tak profesjonalnej atmosferze, jak utrzymuje w swoim komunikacie. Przypomnijmy: politycy partii Jarosława Kaczyńskiego rozpowszechniają teorie spiskowe, jakoby to brutalne przesłuchanie i rozliczanie PiS zabiło Barbarę Skrzypek. – Dziś to w interesie prokuratury jest przedstawić nagranie – powiedział Marcin Mastalerek.

Kim jest Marcin Mastalerek?

Marcin Mastalerek sprawował funkcję szefa Forum Młodych PiS (2011-2014), a potem przez rok był rzecznikiem prasowym partii. W 2015 roku nie wystartował do Sejmu, mimo że Prawo i Sprawiedliwość szło wtedy po władzę. Jak ustalił "Newsweek", nie znalazło się dla niego miejsce na listach PiS za karę za to, że podczas zwycięskiej kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, przy której pracował, sprzeciwił się Jarosławowi Kaczyńskiemu i nie odebrał od niego telefonu. W 2020 roku Mastalerek został doradcą społecznym Andrzeja Dudy, by trzy lata później objąć stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta oraz szefa Gabinetu Prezydenta.