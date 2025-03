Fot. Warner Bros. - Plan B Entertainm / Collection Christophel / East New

"Mickey 17" na podstawie powieści "Mickey 7" Edwarda Ashtona miał podbić kina na całym świecie, ale wszystko wskazuje na to, że nie osiągnął zamierzonego celu. Z budżetem liczącym 118 mln dolarów zarobił dotąd 58 mln USD w skali globalnej. Dla nietypowej komedii science fiction w reżyserii Bonga Joon-ho, laureata Oscara za "Parasite" , taki wynik z pewnością jest sukcesem, ale dla wytwórni Warner Bros. już niekoniecznie.

Jak zauważył amerykański tygodnik "Variety", "Mickey 17" musi zarobić jeszcze od 275 do 300 mln dolarów, by wyjść na plus. Najwyższa kategoria wiekowa w połączeniu z jawną satyrą polityczną z pewnością nie pomaga mu w zjednywaniu sobie widzów.