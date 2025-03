Weteran Demokratów ocenia, że za kilka tygodni Trump straci resztki poparcia i władzę Fot. Alex Brandon/Associated Press/East News

"Właśnie się wali. Jesteśmy w trakcie upadku" – tak o administracji Trumpa mówił w piątek Carville w podcaście The Dan Abrams Show. Czy to tylko pobożne życzenia doświadczonego Demokraty? Czas pokaże, ale argumenty Jamesa Carville'a są ciekawe.

Zwraca on uwagę na spadek ocen poparcia, jaki Trump odnotował w ciągu czterech tygodni od powrotu do urzędu. "Uważam, że ta administracja w ciągu niecałych 30 dni znajduje się w trakcie ogromnego spadku popacia opinii publicznej" – mówi Carville.

"To najniższy poziom poparcia, jaki kiedykolwiek miał jakikolwiek prezydent w porównywalnym czasie. To udowodniony fakt" – przekonuje.

Istotnie kilka ostatnich sondaży pokazało, że poziom akceptacji Amerykanów do działań Trumpa spada. Może się to brać z niespotykanej do tej pory liczby ruchów, jakie podjął Trump. No i ich skali.

Przypomnijmy: Trump podjął działania mające skutkować ograniczeniem imigracji, zakończył programy różnorodności, równości i integracji (DEI) oraz skasował prawa osób transseksualnych. Upoważnił również Elona Muska do redukcji siły roboczej w administracji federalnej i cięcia wydatków rządowych. Doprowadziło to do zwolnienia tysięcy pracowników federalnych i de facto zamknięcia całych agencji. W kraju wrze, sądy zalane są pozwami, wiele z nich już odkręca działania Muska.

Carville twierdzi, że to jedynie część problemów Trumpa i Republikanów. Uważa on, że że Republikanie w Senacie nie zniosą limitu zadłużenia i nie przegłosują tzw. pakietu pojednawczego. Będą się musieli zwrócić o pomoc do Demokratów. "To będzie odpowiednik składania broni. To koniec" – przekonuje Carville.

Dodaje, że upadek władzy już trwa, a Demokraci nie muszą kompletnie nic robić. Jego zdaniem wystarczy poczekać kilka tygodni. "Wstrzymajcie ogień. Za sześć tygodni będzie to łatwy łup, po prostu się odprężcie" – przekonuje.

Jak pisze amerykański Newsweek, uwagi Carville'a najwyraźniej rozzłościły Trumpa, który napisał na swojej platformie Truth Social kilka emocjonalnych zdań.

