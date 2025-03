Liczący cztery odcinki serial "Dojrzewanie" (oryg. "Adolescence") otwiera scena, w której oddział policji wyważa drzwi domu rodziny Millerów. Matka w panice kładzie się na ziemi, ojciec zasypuje funkcjonariuszy serią pytań, a starsza córka cała we łzach pada w progu łazienki. Uzbrojeni policjanci wchodzą na piętro, gdzie znajdują 13-letniego Jamiego. To jego właśnie szukają. Chłopiec dowiaduje się, że służby zamierzają aresztować go pod zarzutem morderstwa.

"Dojrzewanie" było inspirowane prawdziwymi atakami nożowników

Inspiracją dla historii Jamiego były informacje, jakie swego czasu Graham usłyszał w wiadomościach. Chodziło o nagły wzrost ataków nożowników w Wielkiej Brytanii. – Był pewien incydent, w którym młody chłopak miał dźgnąć dziewczynę nożem. To mnie zszokowało. Myślałem: "Co się dzieje ze społeczeństwem?". [...] A potem wydarzyło się to ponownie, i ponownie – mówił gwiazdor "Zakazanego imperium" i "To właśnie Anglia".