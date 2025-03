O czym jest serial "Upadek"?

Stella Gibson, starsza oficer śledcza z Metropolitan Police Service, zostaje wysłana do Irlandii Północnej, gdzie ma czuwać nad dochodzeniem w sprawie morderstw, które od prawie miesiąca nie zostało rozwiązane. Lokalni funkcjonariusze policji muszą współpracować z nią, by dorwać seryjnego mordercę, który grasuje na wolności.

"Upadek" to serial kryminalny realizowany przez brytyjskie BBC Two i irlandzkie RTÉ One w latach 2013-2016, który na portalu IMDb cieszy się wyjątkowo pozytywnym odbiorem. W skali od 1 do 10 ponad 125 tys. widzów przyznało produkcji telewizyjnej ocenę 8,1.