Co warto mieć w torebce? 5 rzeczy, które ratują każdą sytuację

Moja lista to nie kolejna propozycja wypełnienia torebki po brzegi, ale zestaw rzeczy, które realnie mogą ci pomóc w codziennych sytuacjach. Warto postawić na rzeczy, które mają realną wartość, zamiast dźwigać to, co nigdy się nie przydaje.

1. Żel antybakteryjny – must-have w każdej sytuacji

To niby drobiazg, ale w rzeczywistości może cię uchronić przed wieloma nieprzyjemnościami. Nie zawsze masz dostęp do mydła i wody – zwłaszcza w komunikacji miejskiej, na zakupach czy w podróży. A przecież dotykamy klamek, poręczy, banknotów… Dobrze mieć przy sobie małą buteleczkę żelu antybakteryjnego, dzięki której szybko odświeżysz dłonie i unikniesz ryzyka złapania wirusa. Szczególnie w okresie grypowym!

2. Ładowarka lub powerbank – byś zawsze była w kontakcie

Ile razy zdarzyło Ci się, że telefon padł w najmniej odpowiednim momencie? W drodze na spotkanie, podczas podróży, w pracy, kiedy musiałaś szybko coś załatwić? Telefon to nie tylko narzędzie do komunikacji – to również mapa, notatnik, aparat i źródło informacji. Dlatego mały powerbank lub przynajmniej kabel do ładowania to absolutny must-have każdej kobiety.