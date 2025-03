Ile trwa przyjaźń między kobietami? To osłabia ją najbardziej

Warto jednak zauważyć, że długość i trwałość przyjaźni zależą od wielu czynników, takich jak zaangażowanie, wspólne doświadczenia oraz umiejętność radzenia sobie z konfliktami.​ I chyba was to nie zaskoczy – im więcej mamy wspólnych przeżyć i tematów, tym jesteśmy ze swoją przyjaciółką bliżej.

Co osłabia przyjaźń między kobietami?

Choć kobiece przyjaźnie potrafią trwać latami, to zdarzają się momenty, które je wystawiają na próbę. Nie chodzi tylko o konflikty czy brak czasu – często problemem są subtelne różnice w podejściu do życia, które z biegiem lat stają się coraz bardziej widoczne.

1. Lękowy styl przywiązania (niepewność w relacji)

Niektóre osoby mają tendencję do odczuwania niepokoju w relacjach, obawiając się, że przyjaciółka się od nich oddali. Jeśli jedna ze stron często wymaga zapewnień o lojalności lub nadmiernie analizuje każdą interakcję, może to sprawić, że relacja stanie się dla drugiej osoby męcząca. Jak w związku romantycznym – może pojawiać się zazdrość o inne przyjaciółki/partnera/brak czasu a to będzie prowadziło do napięć.