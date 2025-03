Wywiad, o którym mowa, został przeprowadzony w programie "Express Biedrzyckiej". Jarosław Kaczyński odniósł się do niego we wpisie na platformie X, gdzie udostępnił fragment rozmowy.

– Mówię to na podstawie informacji medialnych. Mówił o tym chociażby pan mecenas Dubois. Wyszła (Barbara Skrzypek – red.) spokojna z tego przesłuchania, to ja mecenasowi Dubois wierzę –powiedział Ryszard Kalisz .

Kaczyński składa pozew przeciwko Kaliszowi

Następnie, odwołując się do swojego doświadczenia zawodowego, Kalisz nawiązał do spotkania Skrzypek z prezesem PiS .

– Kiedy powiedziała, co zeznała, to wtedy Jarosław Kaczyński uzmysłowił jej, co powiedziała i że powiedziała przeciwko niemu. W związku z tym on już dzisiaj czy wczoraj mówił o tym, że ten protokół jest sfałszowany. A pewnie, znając emocje, bo wszyscy Polacy znają stan emocjonalny Kaczyńskiego, on jej coś na ten temat powiedział – stwierdził.