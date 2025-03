Była marszałek odniosła się również do opublikowanego przez prokuraturę protokołu z przesłuchania. Jak zaznaczyła "teraz wiedzą znacznie więcej". – Prokuratura naprawdę obnażyła swoje oblicze (...) Nie wiemy, co się wydarzyło za zamkniętymi drzwiami, ale wiemy, że pani Barbara była tam sama ze swoim strachem. Naprzeciwko niej było trzech upolitycznionych przedstawicieli prokuratury – mówiła Witek.

Zwróciła się także bezpośrednio do zebranych na sali: – Patrzę na państwa i znam wielu z was. Pytam: co jeszcze musi się zdarzyć? Czy nie ma wśród was jednego sprawiedliwego, kto powie "dość", żeby zatrzymać to zło? – powiedziała.